Ong, è braccio di ferro Lifeline ferma al largo

IL CASOROMA Due navi, tra le quali il mercantile Alexander Maersk ferme in mare in attesa di indicazioni. E un pericoloso scontro sul destino di altre imbarcazioni dietro l'angolo, almeno fino alla conclusione del vertice europeo concentrato proprio sul tema delle migrazioni.L'unico spiraglio è stato aperto per gli ospiti del mercantile ancorato al largo del porto di Pozzallo. L'imbarcazione carica di container e di proprietà del colosso danese Maersk line, tra i principali nel settore del trasporto container (fattura 32 miliardi di dollari...