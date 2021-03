Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ISTRUZIONIVENEZIA Il portale c'è già, visibile a chiunque, l'indirizzo è https://vaccinicovid.regione.veneto.it e da domani 460mila veneti potranno prenotare - anche in farmacia - la propria seduta vaccinale. Per i primi tempi la prenotazione sarà consentita solo ai 130mila over 80, ai 200mila super fragili e ai 130mila disabili che saranno riconosciuti attraverso il codice fiscale. Il governatore Luca Zaia ha avvisato: «Potrà...