IL CASO

ROMA Corriamo a proteggerci con il richiamo. Ma prepariamoci a settembre per una nuova campagna vaccinale con prodotti aggiornati per la Omicron. Salvo che la situazione non precipiti e non sia necessari affrettare i tempi, anticipando a prima dell'estate. In almeno tredici Regioni italiane sono stati individuati casi di Omicron (Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Veneto, Bolzano, Campania, Marche, Lombardia, Sardegna, Liguria, Calabria), ma la macchia è destinata ad allargarsi. I dati ufficiali di Ecdc (l'agenzia dell'Unione europea) parlano di almeno 27 casi, ma in realtà i numeri sono più alti. Per i prossimi giorni sono attesi i dati della flash survey (l'indagine a campione) disposta dall'Istituto superiore di Sanità che consentirà, con i sequenziamenti eseguiti in tutte le Regioni, di definire in che percentuali la nuova variante è presente in Italia sul totale dei positivi.

DATI

Il Lazio, per esempio, esegue almeno 2.000 sequenziamenti (le analisi per determinare a quale mutazione corrisponde il virus trovato su un paziente) e per ora ha numeri molto bassi, visto che ne sono stati trovati solo 4 ed erano tutte persone arrivate dall'estero. Ma nessuno si illude, anche di fronte al fatto che in Italia tutti i contagi di Omicron hanno determinato sintomi molto lievi o inesistenti. Se è vero, come ha dimostrato uno studio realizzato da Stefano Pascarella, Massimo Ciccozzi, Martina Bianchi, Domenico Benvenuto, Roberto Cauda e Antonio Cassone, che la capacità di trasmissione della Omicron è molto più alta rispetto alla Delta, illudersi che comunque i sintomi saranno lievi è pericoloso, perché con una velocità di contagio così alta alla fine i soggetti fragili o comunque la percentuale minoritaria di chi sviluppa malattia grave diventa insostenibile con un altissimo numero di contagiati. Spiega Ciccozzi (Campus Bio-Medico): «Valutiamo che la contagiosità della Omicron, rispetto alla Delta, sia almeno doppia. Questo è un problema». E spiega come mai alcuni Paesi che effettuano moltissimi sequenziamenti come Danimarca e Norvegia hanno già numeri altissimi. Tutto questo è chiaro e, come mostra anche il Regno Unito, la Omicron presto diventerà dominante, anche se c'è uno scenario peggiore, descritto da uno degli esperti di Moderna (casa produttrice dei vaccini), il dottor Paul Burton, «nei prossimi mesi Delta e Omicron coesisteranno e porterà anche a una situazione in cui gli individui verranno co-infettati, l che dà l'opportunità a questo virus di evolversi e mutare ulteriormente, il che è una situazione preoccupante».

Alla luce di questo scenario, quando avremo a disposizione nuovi vaccini adattati alla variante? Le due case produttrici di vaccini mRna sono al lavoro per l'aggiornamento del prodotto. Promettono che saranno pronti entro cento giorni, dunque in linea di massima per marzo-aprile. «Teniamo conto che poi, sia pure con misure emergenziali, dovrà esserci l'approvazione di Ema e Aifa - analizza Ciccozzi - secondo me avremo a disposizione quest'arma per l'estate, forse per settembre. Però bisogna spiegare bene alle persone che in questo momento è fondamentale vaccinarsi con la terza dose, si è dimostrata la sua efficacia nel prevenire la malattia grave». Secondo uno studio in Sudafrica (realizzato da Discovery Health con il South African Medical Research Council) due dosi di Pfizer hanno una efficacia al 70 per cento nel prevenire il ricovero in caso di contagio di Omicron e del 33 per cento contro le infezioni. Con la terza dose quelle percentuali aumentano sensibilmente. «Sarebbe un errore pericoloso non farla perché si aspetta il nuovo vaccino adattato», avverte Ciccozzi. A settembre però partirà una nuova campagna vaccinale con Pfizer e Moderna, utilizzando le dosi aggiornate contro la Omicron.

C'è anche una ipotesi parallela: se la Omicron si dimostrerà pericolosa, si potrebbe giocare di anticipo con le somministrazioni prima dell'estate. Forse negli anni futuri ci sarà uno scenario differente, con vaccini adattati a nuove varianti ma destinati solo ai più a rischio, come avviene per l'influenza.

Mauro Evangelisti

