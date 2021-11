Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAROMA È un quarantenne residente a Caserta, padre di due figli che frequentano la scuola dell'infanzia, manager di una grande azienda italiana con una sede in Mozambico, il primo caso di contagio da variante Omicron di Sars-Cov-2 in Italia. La probabilità che il tampone positivo, rilevato nei giorni scorsi a Milano, sia riconducibile alla nuova variante è del 99 per cento. Sono in corso ulteriori sequenziamenti di controllo. Il...