LA STORIAROMA Padovana, 77 anni, doppia dose di vaccino e pure l'antinfluenzale. È lei il caso anomalo dei contagiati con variante sudafricana: nessun viaggio all'estero, al massimo fino a Venezia con i mezzi pubblici. Sono tredici i colpiti da Omicron in Italia. Ma se per dodici, compreso quello di ieri del cinquantenne piemontese asintomatico tornato dal Sudafrica, è semplice trovare il collegamento con viaggi nelle zone in cui si è...