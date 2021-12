IL CASO

ROMA L'Italia ha un grosso problema con il sequenziamento. E non solo perché a un anno dall'annuncio della sua istituzione da parte del ministero della Salute il Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 è ancora fermo al palo, ma anche perché sembriamo rifiutare le soluzioni più semplici adottate da Paesi che si sono dimostrati molto più abili di noi, come Regno Unito e Danimarca. Cioè ricorrere ad un'analisi dei tamponi (uguali a molti di quelli già utilizzati oggi in Italia) che è in grado di individuare senza ulteriori complicazioni la presenza della mutazione.

IL REPORT

Mentre Omicron sta rapidamente diventando prevalente in Europa, secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità (aggiornato al 6 dicembre), la variante nella Penisola rappresenterebbe solo lo 0,19% casi. Un dato che è stato tra le motivazioni con cui il premier Mario Draghi ha giustificato l'introduzione dell'obbligo di tampone all'ingresso per i viaggiatori provenienti dai Paesi Ue: «Da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, in Regno Unito diffusissima». Un fatto inattaccabile se non fosse che, appunto, sia la Danimarca che il Regno Unito cercano le mutazioni molto più di noi. Negli ultimi 30 giorni hanno infatti sequenziato e comunicato alla piattaforma per la condivisione dei dati genomici (Gisaid) rispettivamente il 24,7% e il 12,5% dei tamponi totali. L'Italia? Poco più dell'1%. Molto meno del 5% raccomandato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). È improbabile quindi che quello 0,2% di casi Omicron italiani sia una stima reale. Secondo gli esperti, il problema è che i laboratori sono impegnati nelle diagnosi: «Bisogna decidere cosa privilegiare. Oggi c'è l'esigenza di dare risposte rapide ai test per far ottenere il Green pass. Il sequenziamento invece ha solo rilievo epidemiologico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA