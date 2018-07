OMICIDIO-SUICIDIO VICENZA Un agguato in stile mafioso, ma la criminalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OMICIDIO-SUICIDIOVICENZA Un agguato in stile mafioso, ma la criminalità organizzata non c'entra. La vicenda di quello che alla fine i carabinieri di Valdagno e del nucleo operativo di Vicenza chiuderanno come un caso di omicidio-suicidio pare legata ad un debito di 100 milioni di vecchie lire, risalente addirittura a alcuni decenni fa, sfociata ieri nel sangue e finita drammaticamente con due uomini morti, entrambi residenti a Trissino (Vicenza), paese della vallata dell'Agno, dove ieri si è consumata la tragedia.Una comunità sconvolta,...