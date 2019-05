CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OMICIDIO IN TUNISIAMESTRE Tradito nella sua Tunisia, quella terra che amava e conosceva bene, meta preferita di tante vacanze. Giuseppe Pino Nisticò, 71enne di Mestre, è stato legato al letto, imbavagliato e picchiato a sangue fino alla morte da persone che conosceva. Tutto, secondo gli inquirenti locali, per pochi spiccioli e un cellulare. Pino sarebbe tornato a casa lunedì. Era partito con un amico per un breve periodo di vacanza in Nordafrica, fino alla drammatica serata del 25 aprile. A Monastir, a circa 160 chilometri a sud di Tunisi,...