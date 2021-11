Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTATORINO Si è avvicinato, ha puntato il revolver alla testa di Mariano Melis, 52 anni, e ha esploso il colpo. La vittima, operatore della Croce Verde, è crollato. Si è accasciato dentro la sua auto posteggiata in via Gottardo a Torino, la notte di Halloween, Melis aveva appena accompagnato Patrizia a casa. La sua ex con la quale, da poco, si stava nuovamente frequentando. Chi l'ha ucciso, secondo gli investigatori, era geloso....