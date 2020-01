Oman, è morto il sultano Qabus il più longevo leader arabo

L'ADDIO

BEIRUT Il Medio Oriente in piena ebollizione ha dato l'estremo saluto al Sultano Qabus ben Said dell'Oman, spentosi a 79 anni dopo una lunga malattia e dopo esser rimasto in carica per mezzo secolo. Il più longevo leader arabo sarà ricordato come un astuto mediatore nei conflitti regionali, amato in patria ma anche monarca autoritario che accentrava su di sé tutti i poteri di un paese cardine tra mondo arabo e subcontinente indiano.

A succedergli è il 65enne cugino Haytham ben Tareq. Nel suo discorso di insediamento il nuovo sultano ha assicurato che intende governare nel segno della continuità, rispettando il principio - tanto caro all'Oman del sultano Qabus - della non-interferenza negli affari dei paesi vicini. «Seguiremo il percorso del defunto sultano», ha detto il nuovo monarca con indosso il tradizionale turbante, simbolo dell'Oman e del potere sultanale.

Haytham ben Tareq, formatosi a Oxford, con un passato da ministro degli Esteri e appassionato di calcio, ha assicurato che intende proseguire il percorso verso le riforme sociali ed economiche. La successione appare indolore. Il palazzo reale ha preferito evitare ogni scontro interno, scegliendo invece il nome, contenuto in una busta sigillata, indicato dallo stesso Qabus prima di morire.

