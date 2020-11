IL FOCUS

ROMA I dati dell'epidemia da Covid in Italia continuano a crescere, ma la curva pare si stia assestando. Secondo i dati resi noti ieri dal Ministero della Salute, nelle precedenti 24 ore sono stati scovati 32.961 nuovi casi di Sars Cov 2, ma per riuscirci sono stati necessari 225.640 tamponi, 7.882 in più rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività è intorno è pari al 14,6% contro il 16,1% dell'altro ieri. Un buon segnale ma resta il fatto che su 100 tamponi eseguiti circa 15 sono risultati positivi.

In totale il numero dei contagiati in Italia ha superato ieri la fatidica soglia di un milione arrivando a quota 1.028.424. Non consola certo il fatto che in Francia i contagiati siano 1,8 milioni, quasi 1,4 milioni in Spagna e oltre 1,2 milioni nel Regno Unito.

Preoccupano in particolare i pazienti gravi: i ricoverati in terapia intensiva fino a ieri erano 3.081, 110 in più rispetto al giorno prima. Non tutti alla fine ce la fanno. I decessi sono stati 623, e così in totale il numero delle vittime dall'inizio della pandemia arriva a 42.953.

LE ONDATE

E i lutti riguardano non risparmiano nessuna Regione: a cominciare dalla Lombardia con 152 morti, Piemonte (+84), Toscana (+53), Veneto (+46), Lazio (+38) ed Emilia-Romagna (+31). «La situazione preoccupa - spiega Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore di igiene dell'Università degli Studi di Milano - anche se si vede una crescita che non è esponenziale. Purtroppo i morti sono legati all'incremento del numero dei casi dei giorni scorsi. È un parametro che andrà a migliorare per ultimo, come già successo».

In linea di massima però, «c'è il segno di un trend migliorativo, anche se ancora flebile e da confermare».

LE PREVISIONI

L'epidemia ora si espande su tutto il territorio nazionale e quindi i numeri sono in un certo qual modo prevedibili. «Elemento di questa seconda ondata - aggiunge Pregliasco - è il fatto che il virus si è diffuso ovunque. Certo, è preoccupante la crescita delle degenze. Finora si riesce a gestire i pazienti pur con grande richiesta di ambulanze. Speriamo però che la situazione tenga, e che grazie al grande sforzo di tutta la filiera dell'emergenza si possa continuare a garantire l'assistenza a tutti».

Il numero di morti, prosegue Pregliasco, «è un effetto della dimensione complessiva di questa seconda ondata. Servono ancora diversi giorni per capire la tendenza della curva. Vediamo come evolverà la situazione fino al 15 di novembre». Dopodiché, se i dati continueranno ad aumentare «non si può escludere nulla, neanche il lockdown».

Stando ai dati notificati finora, «i posti letto occupati - sottolinea Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - continueranno a crescere per qualche settimana, con la conseguente difficoltà di gestire questa situazione. Dobbiamo valutare bene le misure intraprese, ma aspettiamo due settimane per poterle valutare».

Nel frattempo, secondo Signorelli, occorre fare attenzione alla catena dei contagi che avvengono tra familiari. «Il 70 per cento dei contagi avviene dentro casa e questo contribuirà ad allungare la curva - avverte - Le misure restrittive esterne fanno poco se poi il virus passa in ambito domestico».

Ecco perché «oltre alle misure già stabilite dal governo, dobbiamo parallelamente fare un grosso sforzo per convincere tutti a osservare comportamenti corretti nelle proprie case. Questi contagi familiari ne possono generare altri. Almeno la metà sono asintomatici e non sanno di esserlo. Quindi il numero dei casi positivi in Italia è almeno il doppio di quelli notificati. Certo, è difficile far cambiare i comportamenti, dire ad una coppia di non dormire insieme. Ma bisogna sapere che un infetto non noto ne genera un altro. E l'epidemia continuerà a crescere».

Graziella Melina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

