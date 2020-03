Un americano su tre costretto a stare a casa dall'emergenza coronavirus. O almeno così dovrebbe essere, visto che nel weekend le immagini delle affollate spiagge californiane hanno fatto il giro del mondo. Eppure la California è uno dei nove Stati Usa dove è entrato in vigore l'ordine dello shelter in place, l'obbligo di restare nella propria abitazione che ora riguarda circa 100 milioni di persone, dalla costa occidentale a quella orientale, nel disperato tentativo di fermare i contagi. I numeri infatti salgono vertiginosamente, di ora in ora, e dicono che negli Stati Uniti si contano ormai oltre 40.000 casi e almeno 472 morti. «Ma il peggio deve ancora venire», ammettono le autorità scientifiche e sanitarie, non nascondendo l'indignazione per l'irresponsabilità ancora mostrata dai tanti americani che continuano a prendere sotto gamba, se non a ignorare, le regole anti-contagio. «È così che si diffonde il virus», ha tuonato Jerome Adams, che nel suo ruolo di Surgeon General è il portavoce delle questioni di salute pubblica del governo federale statunitense: «Abbiamo davvero bisogno che ognuno stia a casa», ha detto, «e penso che molti stanno facendo la cosa giusta, ma altri sfortunatamente no». L'epicentro dell'epidemia negli Usa è sempre più New York, con 157 vittime e 21.000 pazienti risultati positivi al Covid-19, 5.700 in più in sole 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA