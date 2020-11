IL REPORT

VENEZIA «Questa settimana in Veneto sono state controllate 23.244 persone, 325 sono state quelle sanzionate, mentre 5.609 sono gli esercizi commerciali controllati di cui 24 sono stati sanzionati». Lo ha rilevato il sottosegretario agli Interni, Achille Variati, il quale ha sottolineato che i controlli «continuano, perché sarebbe un errore drammatico abbassare la guardia proprio adesso che la curva dei contagi si sta stabilizzando. Un segnale positivo - ha osservato - anche se ancora piccolo e tutto da confermare, che premia gli sforzi di tutti e che conferma l'importanza di mantenere alta l'attenzione».

Il sottosegretario Variati ha aggiunto che «le misure restrittive decise dal Governo e dalle autonomie locali sono aspre e difficili, ma necessarie per contenere questo virus. I cittadini stanno rispondendo bene, dimostrando un grande senso di responsabilità. Serve la collaborazione da parte di tutti per evitare un lockdown generale che sarebbe catastrofico per l'economia, il lavoro, la società».

Dal 3 maggio al 17 novembre in Veneto sono state controllate 685.623 persone, di cui 2.944 sanzionate, 16 denunciate per falsa attestazione e 40 perché sono uscite di casa pur essendo in quarantena. Nello stesso periodo gli esercizi commerciali controllati sono stato 199.021 e di questo 204 sono stati multati e 66 chiusi. Variati ha ringraziato le forze dell'ordine e della polizia locale, «donne e uomini che adempiono al proprio dovere al servizio del bene comune, chiamati ad un grande in una difficile emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA