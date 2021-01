LA COLLABORAZIONE

VENEZIA Nelle ultime ventiquattr'ore rilevate, in Veneto sono stati effettuati 52.671 tamponi. Il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 3.943.231 per i molecolari e a 2.141.512 per i rapidi. Numeri a cui hanno contribuito principalmente i punti Covid allestiti dalle Ulss, ma che da qualche tempo sono sostenuti fattivamente anche dai medici di famiglia, dai pediatri di libera scelta, dalle guardie mediche e dai farmacisti: «Una collaborazione importante, che contiamo di replicare anche con il vaccino appena ci verranno fornite le dosi necessarie, attraverso uno specifico accordo regionale da affiancare all'intesa nazionale», anticipa l'assessore Manuela Lanzarin.

I MEDICI

Per quanto riguarda i medici del territorio, il resoconto dell'attività riguarda il periodo compreso fra ottobre e dicembre, quando dalla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri sono arrivati 250.000 tamponi rapidi di prima e seconda generazione, alla cui esecuzione ha aderito il 90% dei camici bianchi, dietro un compenso di 18 euro. «Per il 2020 l'operazione è stata sostenuta dal Fondo sanitario regionale evidenzia l'assessore Lanzarin con una spesa che si aggira fra 5 e 6 milioni di euro. Per il 2021 sono invece state stanziate risorse dalla Finanziaria nazionale». Complessivamente sono stati effettuati 170.533 test (66%), di cui 44.263 su pazienti sintomatici, 111.104 su contatti di casi, 14.470 per attività di screening, 335 su familiari e visitatori di ospiti delle strutture residenziali, 255 su persone provenienti dall'estero e 106 per altri motivi.

Rispetto al totale, sono stati individuati 23.983 positivi (14,06%) e 145.882 negativi (85,55%), a cui vanno aggiunti 668 risultati indeterminati (0,39%) che hanno avuto bisogno di una ripetizione dell'esame. I test sono stati effettuati soprattutto dai medici di base (159.901), ovviamente più numerosi dei pediatri (che hanno stilato 6.932 diagnosi) e dei dottori di continuità assistenziale (3.700). Fra le province, spicca Padova con 52.629, a cui seguono Verona con 37.402 e Vicenza con 34.727, più distanziate Venezia con 21.944, Treviso con 14.718, Rovigo con 6.041 e Belluno con 3.072.

I FARMACISTI

Quanto ai farmacisti, la collaborazione è molto più recente, per cui il bilancio provvisorio va dal 30 dicembre all'11 gennaio e riguarda prevalentemente clienti asintomatici, che non hanno l'impegnativa del medico e pagano 26 euro per il servizio. In quelle due settimane sono stati effettuati 4.023 tamponi, risultati com'era prevedibile per la stragrande maggioranza negativi (3.751), tanto che i positivi non sono stati più di 268, a cui vanno sommati 4 esiti indeterminati. Tra le 200 farmacie aderenti, primeggia Treviso con 1.208 test, mentre Venezia ne segnala 957 e Belluno 152, più dei 128 di Padova. Fra l'altro, oggi Venicecom, Federfarma Veneto e associazione Open Gate China presenteranno a Mestre la fornitura di kit comprendenti tamponi, gazebo, dispositivi di protezione e servizi di telemedicina.

LE INIEZIONI

Su queste basi, la Regione pensa di coinvolgere i professionisti della sanità pure sul fronte delle immunizzazioni. «Vista l'esperienza positiva sul piano della diagnosi spiega l'assessore Lanzarin faremo un accordo anche per i vaccini, che potrà coinvolgere anche i medici specializzandi e quelli in pensione, in aggiunta al personale ingaggiato dal commissario Arcuri e atteso per la primavera. Naturalmente potremo muoverci in questo senso quando disporremo delle giuste quantità e di un siero che non ha bisogno della catena del freddo, ma che può essere conservato senza la necessità dei frigoriferi attualmente indispensabili nei nostri ospedali».

