Oltre 11mila presenze a Rovigo, per visitare la mostra su Marc Chagall Anche la mia Russia mi amerà. Palazzo Roverella, sede della monografia, registra un costante aumento delle prenotazioni che denotano un successo che va oltre ogni aspettativa. Aperta fino al 17 gennaio 2021, nonostante l'emergenza Covid 19, l'arte e la cultura si dimostrano vincenti. «La mostra è indicata dalla critica come una delle più importanti di questo momento in Italia, e il preciso contingentamento, i controlli e le precauzioni adottate garantiscono visite non solo tranquille ma assolutamente sicure», spiegano gli organizzatori, che stanno gestendo i flussi in modo che, anche nei momenti di tutto esaurito (da venerdì a domenica), la presenza di visitatori in ciascuna sala non superi il valore previsto. Fondazione Cariparo, Comune di Rovigo e all'Accademia dei Concordi guardano però già al futuro: dopo Chagall dal 27 febbraio al 27 giugno 2021, a cura di Paolo Bolpagni, arriverà Arte e Musica, dal Simbolismo alle Avanguardie e in autunno, la mostra fotografica dedicata a Robert Doisneau. Di qui parte la proposta ai visitatori di Chagall di acquistare la nuova Roverella Card, valida fino al 31 dicembre 2021, per ammirare tutte e 3 le mostre in programma.

Elisabetta Zanchetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA