I GIOCHI

ROMA Le certezze giapponesi iniziano a vacillare. Così l'alba europea di ieri è scandita dalle parole pronunciate contro fuso orario occidentale dalla ministra nipponica per lo Sport, Seiko Hashimoto. «Il contratto prevede che i Giochi si tengano entro il 2020. Questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile per far sì che si svolgano come previsto», dice. Nonostante la dichiarata volontà di portare a dama l'evento nei modi e nei tempi calendarizzati, a far rumore è senza dubbio l'ipotesi prospettata per la prima volta dai diretti interessati di uno slittamento. Se ne era già parlato, ma non da Tokyo: indiscrezioni dei giorni scorsi parlavano della possibilità di uno slittamento al 2021. Ma l'indiscrezione è sempre rimasta tale. Fino a ieri: in fin dei conti, un rinvio di qualche mese potrebbe essere ragionevole per far sgonfiare i numeri del contagio da coronavirus senza mandare completamente all'aria i piani degli atleti. L'idea, tuttavia, al momento non trova la sponda del Cio che, riunito a Losanna per l'esecutivo, ribadisce la volontà di andare avanti senza cambiamenti. «Il Cio è totalmente determinato affinché i Giochi si svolgano con successo a Tokyo a partire dal 24 luglio e fino al 9 agosto» dice il presidente Thomas Bach aprendo i lavori. In ogni caso decisiva sarà la parola dell'Oms che, da tre settimane, ha attivato una task force con il Comitato Tokyo 2020, lamministrazione cittadina e il governo giapponese per gestire la situazione. Oggi, in videoconferenza con gli organizzatori dei Giochi, si farà il punto sulle conseguenze dell'epidemia sulle Olimpiadi.

Gianluca Cordella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

