L'ATTOVENEZIA Due anni persi, aveva tuonato il presidente del Coni Giovanni Malagò lamentando, giusto la settimana scorsa, i clamorosi ritardi nella costituzione dell'agenzia governativa per i Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, la società che con quasi un miliardo e mezzo di euro dovrà realizzare opere indispensabili per raggiungere le località sede delle gare. Il ritardo accumulato rimane, ma almeno la macchina si è messa in moto:...