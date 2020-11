I CANTIERI

CORTINA (BELLUNO) C'è un miliardo di euro per finanziare le opere infrastrutturali per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano- Cortina 2026. Il decreto che impegna questi soldi è stato firmato ieri da Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di strade e ferrovie, finanziate nella Legge di Bilancio 2020, che consentiranno di migliorare l'accessibilità, i collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei territori coinvolti dalle Olimpiadi, nelle Regioni Lombardia e Veneto, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. «Con il Decreto Olimpiadi faremo compiere un salto di qualità infrastrutturale - spiega la ministra De Micheli - a una delle aree più sviluppate del Paese, con una ricaduta importante per la qualità della vita delle persone e anche un miglioramento competitivo per le imprese. Le opere finanziate servono a potenziare l'accessibilità e i collegamenti in vista del grande appuntamento internazionale, ma sono state concepite per mantenere la loro utilità nel tempo, anche dopo il 2026, e verranno realizzate nel segno della piena sostenibilità ambientale».

I FONDI

Il Decreto suddivide 473 milioni di euro per le opere in Lombardia; 325 milioni nel Veneto; 82 milioni nella Provincia autonoma di Bolzano e 120 milioni in quella di Trento. Tutti i cantieri dovranno concludersi entro l'avvio delle Olimpiadi. «Il Decreto Olimpico comprende, per il Veneto, la variante di Longarone e la circonvallazione di Cortina d'Ampezzo. In questa fase stiamo definendo i progetti di entrambe le opere dice Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone stiamo ragionando con Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina, con i tecnici di Regione Veneto e Anas». Il problema ora è nei tempi: già per i Mondiali di sci alpino Cortina 2021, del prossimo febbraio, erano state previste quattro varianti alla statale 51 di Alemagna, che non sono nemmeno iniziate e arriveranno ben dopo le gare. Bisogna evitare una figura simile, con queste altre infrastrutture, per le Olimpiadi 2026. «Siamo consci di questo ammette Padrin l'esperienza ci ha insegnato; serve unità di intenti, a tutti i livelli, fra Stato, Regione e territori. L'ho detto più volte e lo ribadisco: c'è necessità di un commissario che gestisca questi interventi e snellisca i tempi. Il decreto firmato ieri è uno sprone per accelerare, soprattutto nella fase delle autorizzazioni, che richiede i tempi più lunghi. Dobbiamo correre. Se i tracciati saranno definiti entro la fine di quest'anno, poi ci sarà la fase delle autorizzazioni. Con i progetti esecutivi pronti nel 2022, potremo cantierare subito e finire in tempo per il 2026».

IL MINISTRO

Il bellunese Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, commenta: «Il decreto è un passo importante verso un evento su cui il Governo Conte crede fortemente e che porterà un'immensa visibilità al nostro territorio, proiettandolo su uno scenario internazionale. Lo sport è un volano straordinario per dare sostegno al nostro territorio: ci troviamo di fronte a una grandissima opportunità di rilancio per il turismo e per le attività produttive, che sapremo cogliere al meglio anche dopo la difficile situazione provocata dalla pandemia del Coronavirus. È la conferma che il Governo crede fortemente nelle potenzialità del Veneto e del Bellunese».

Marco Dibona

