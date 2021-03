LE ELEZIONI

I Paesi Bassi scelgono la stabilità e la continuità e si affidano ancora una volta al premier uscente Mark Rutte, premiando il suo Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) che avanza ottenendo 35 seggi, 2 in più delle precedenti elezioni, secondo i primi exit poll diffusi alla chiusura delle urne. A sorpresa salgono i liberali di sinistra D66 che si aggiudicano 27 seggi (erano 19 nel 2017), e sorpassano il Pvv del populista di destra Geerts Wilders che, con 17 seggi ne perde tre rispetto alla precedente tornata elettorale. In calo anche i democristiani della Cda con 14 seggi rispetto ai precedenti 19. In forte frenata pure i Verdi di GroenLinks (Gl) che perdono 6 seggi conquistandone solo 8 contro i 14 del 2017. Una vittoria annunciata per il politico liberale, 54 anni da poco compiuti, che porta a casa il suo quarto mandato, al potere ininterrottamente dal 2010. Una longevità che lo pone dietro gli inossidabili Angela Merkel e Viktor Orban. Per Rutte inizia adesso il compito più difficile: ritagliarsi una maggioranza autosufficiente che conduca la nave in porto durante la tempesta Covid. Un vero e proprio rebus delle alleanze che riflette il variegato panorama politico, composto da 37 partiti e partitini .

