IL CASOROMA Il green pass non servirà solo per viaggiare ma anche per andare a trovare i propri cari ospiti all'interno delle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali in cui da molti mesi le visite sono proibite a causa del rischio di trasmissione di Sars-CoV-2. La conferenza delle Regioni ha stilato una lista di nuove regole per consentire la riapertura delle strutture ai familiari degli ospiti. Anche il governo ha confermato che questo...