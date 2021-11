Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAVENEZIA Anche i veneti potranno raggiungere in treno l'aeroporto di riferimento regionale, il Marco Polo di Venezia. La sottolineatura arriva da più parti, il giorno dopo l'annuncio che il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha dato il via libera alla nuova bretella ferroviaria dalla stazione di Mestre (e dalla linea diretta a Trieste) allo scalo di Tessera. Il presidente...