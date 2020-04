LA GIORNATA

BRUXELLES Un mese fa non sembrava possibile: ora tutti i governi Ue considerano «necessario e urgente» creare un Recovery Fund per sostenere l'uscita dalla recessione evitando che alcune economie restino indietro mentre altre scatteranno più velocemente. Anche Germania, Olanda, Austria, Finlandia, i paesi che hanno frenato fin dall'inizio il passaggio a una risposta europea forte che completasse l'azione dei governi e della Banca centrale.

La stessa Merkel, pur non sbilanciandosi sulle cifre, ha dato il via libera a una operazione che, ha tenuto a precisare, non avrà dimensioni finanziarie limitate: «Concordiamo sul fatto che non sono in gioco 50 miliardi». Poi però è arrivata la stoccata: «Non sono d'accordo su come finanziare il Recovery Fund». Poche ore prima del videovertice la cancelliera aveva annunciato di essere pronta a contribuire maggiormente al bilancio Ue, in modo da rafforzare la base finanziaria per l'emissione di bond da parte della Commissione. Insomma, il merito è tutto da negoziare. Il presidente della Ue Michel ha solo ribadito che il nuovo fondo dovrà essere messo in piedi e reso operativo il più presto possibile. Dunque, la palla ritorna all'Eurogruppo che si riunirà a breve.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen è stata incaricata di presentare una proposta il 6 maggio, mentre la nuova versione del bilancio Ue 2021-2027, nel quale il Recovery Fund sarà inquadrato, arriverà la seconda o la terza settimana di maggio. Non cambia molto, tanto più che non si parte da zero: i 27 hanno concordato che i tre primi pilastri della risposta Ue saranno operativi da giugno. Si tratta dei prestiti agli Stati del Meccanismo europeo di stabilità (il salva-Stati), in tutto 240 miliardi con l'accordo anche del premier Conte; del sostegno alle casse integrazioni nazionali per 100 miliardi; dei prestiti della Banca europea degli investimenti alle imprese per 200 miliardi. Dunque, misure per circa 540 miliardi.

Il presidente Michel è stato avaro di particolari: «Concordiamo di lavorare per creare un fondo per la ripresa, che è necessario e urgente, dovrà avere una dimensione sufficiente, essere mirato ai settori e alle aree più colpiti».

IL QUADRO DELLE NECESSITÀ

Tocca alla Commissione fornire il quadro delle necessità e confezionare una proposta «commisurata alla sfida». Non si parla più di eurobond/coronabond emessi in comune dagli Stati, ma di obbligazioni emesse dalla Commissione europea per finanziare il nuovo fondo. La divisione è praticamente su tutto. «Non sempre siamo d'accordo, per esempio sul fatto se l'operazione debba essere fatta con prestiti o sovvenzioni (agli Stati senza rimborso ndr)», ha detto la cancelliera Merkel ribadendo il no agli eurobond/coronabond ormai fuori dal tavolo. Macron è andato giù esplicito: «Occorrono non solo prestiti, ma anche trasferimenti finanziari, il mercato unico avvantaggia Stati o regioni che sono i più produttivi perché producono beni che possono vendere ad altre regioni. Se abbandoniamo parte dell'Europa, tutta l'Europa cadrà. I paesi che bloccano sono sempre gli stessi: Germania, Olanda. Accetteranno? Stiamo discutendo». Sulla stessa linea francese Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e altri. Il premier olandese Rutte ribatte: «Per gli aiuti a fondo perduto lo strumento giusto è il bilancio Ue, guardo al Recovery Fund come a un sistema basato sui prestiti, comunque siamo in una fase iniziale della discussione». Riemergono, come sempre, le solite linee di faglia. Von der Leyern se la cava indicando che «va trovato un giusto equilibrio tra prestiti e sovvenzioni». In un documento tecnico dei suoi servizi viene indicato grossomodo metà/metà. Quanto alle dimensioni finanziarie, nebbia semitotale per ora. Rutte: «Ho letto molti numeri e sentito colleghi fare cifre diverse». Il presidente dell'Eurogruppo Centeno si è riferito a una discussione che va da 700 miliardi a 1500. Francia e Italia puntano più alto possibile. Von der Leyen parla di una operazione che genererà «non qualche miliardo ma migliaia di miliardi». Nel documento tecnico circolato ieri (non riconosciuto come esaustivo dalla stessa Commissione) si parla di 2 mila miliardi almeno sulla base di una emissione di bond comunitari per 320 miliardi. Von der Leyen ha confermato che si sta studiando come aumentare il margine di manovra finanziaria per rafforzare le garanzie del bilancio Ue all'emissione obbligazionaria per il Recovery Fund prima del 2021. Non è chiaro se occorreranno o meno garanzie degli stati. Il solito premier olandese: «Per me è difficile capire perché servano altri soldi prima della fine di quest'anno». Non bisogna perdere tempo. Non a caso la presidente della Bce Lagarde ha messo in guardia i leader dal rischio di «agire troppo poco, troppo tardi».

