«Ogni volta rivivo la mia tragedia i pozzi così profondi vanno chiusi»

Julen non ce l'ha fatta. Un dolore per tutti. Di più per Franca Rampi, la madre di Alfredino, caduto in un pozzo artesiano 38 anni fa a Vermicino.«Ho seguito la vicenda come qualsiasi mamma. Un dolore che si è riaperto».Una sensazione d'impotenza, sconfitta, dopo tanto impegno riversato nell'associazione dedicata a suo figlio.«Questo caso dimostra ancora una volta che senza prevenzione non si va da nessuna parte: quando si apre un pozzo artesiano di 80 metri, va chiuso».Una tragedia identica a quella di 38 anni fa.«Se le persone fanno...