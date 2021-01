LE REAZIONI

MEOLO (VENEZIA) «Qualsiasi condanna sarebbe stata inadeguata per un fatto così terribile per la nostra famiglia e soprattutto per Alessio, a cui è stata tolta tutta la sua famiglia: nulla potrà mai restituirci mio fratello Massimiliano, Tiziana e Lorenzo e nulla potrà mai ripagarci della loro perdita». Nelle parole di Elisabetta Carrer, la sorella di Massimiliano che fin dai primi giorni ha accolto in casa sua il piccolo Alessio, unico superstite della tragedia della Solfatara, emerge tutto il dolore e la sofferenza vissuta e che ancora vivono i familiari. «Oggi mio nipote ha undici anni - sottolinea la zia - e crescendo comincia a prendere coscienza di ciò che è successo ai genitori e al fratello maggiore e inizia a chiedersi perché delle persone possano aver permesso che accadesse una tragedia del genere».

«È FINITA»

La sentenza di ieri al tribunale di Napoli non viene però ritenuta dai familiari adeguata, proporzionata a quanto accaduto. «Prendiamo atto di questa sentenza - commenta Elisabetta Carrer - che ci lascia non poco amaro in bocca per l'assoluzione degli altri soci della società, che a nostro avviso sono parimenti responsabili, ma che quanto meno mette la parola fine ad una lunga vicenda giudiziaria, ogni capitolo della quale, per noi e per Alessio, comportava la riapertura di ferite che peraltro non si rimargineranno mai». La zia di Alessio aggiunge un auspicio. «La Solfatara è uno dei pochi siti naturalistici al mondo che erano gestiti non dallo Stato ma da privati - ricorda - Bene che sia stato confiscato. Ci auguriamo che non venga mai più affidato a coloro che male l'hanno condotto in passato».

