Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CLASSIFICAZIONEVENEZIA L'ufficialità è attesa per oggi, quando il ministro Roberto Speranza firmerà l'ordinanza di classificazione. Ma le anticipazioni provenienti dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, pronti nel pomeriggio a comunicare i risultati del monitoraggio settimanale, dicono già che lunedì il Veneto entrerà in fascia bianca: via il coprifuoco e avanti con le aperture, com'è stato nei giorni...