L'INDAGINE

ROMA Difficile intuire la reazione del governo alla netta presa di posizione del gruppo Autostrade. Dal Mise non sono giunti apprezzamenti di sorta, ma è probabile che il dossier oggi finisca sul tavolo del premier Giuseppe Conte. Solo Italia Viva si è fatta sentire con un secco «Basta demagogia». E ancora: «Non si può far morire un'azienda come Atlantia. Aspi deve poter accedere nel rispetto della legge al credito come agli altri. I settori delle autostrade e degli aeroporti sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia: vanno sostenuti». E comunque il dado è tratto e lo scontro dopo oltre due anni e mezzo ora entrerà nel vivo.

A proposito di prestiti garantiti dallo Stato, ieri il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha fatto sapere di aver ricevuto la richiesta di garanzia Sace da parte di Fca per il prestito da 6,3 miliardi. «Non è stata ancora finalizzata», ha chiarito nel corso della diretta Facebook con le Sardine. Ma se l'operazione si chiuderà, «come penso che avverà, lo Stato ci guadagnerà 150 milioni».

IL FARO

A tenere banco sul fronte dei prestiti garantiti continua ad essere anche il nodo dei tempi di erogazione della liquidità. Così la Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha deciso di andare a fondo alla questione sollecitando le banche con un questionario. Più di qualcosa non ha funzionato nel sistema messo in campo dal governo per far arrivare «liquidità immediata» - questa era la promessa - alle Pmi italiane grazie alla garanzia al 100% dello Stato. Almeno per i prestiti fino a 25.000 euro (ora elevati a 30.000) doveva essere così: doveva bastare una richiesta alla banca per avere il 48-72 ore la liquidità necessaria già a partire dal 14 aprile. Non serve nemmeno l'ok del Fondo Centrale di garanzia delle Pmi al quale arriva la comunicazione dalle banche. Invece, per moltissimi non è andata così. Finora le domande di nuova liquidità arrivate al Fondo di garanzia sono 329 mila per circa 15 miliardi (un miliardo in più rispetto a giovedì), di cui 295 mila relative ai mini-prestiti, per oltre 6 miliardi, secondo i dati dell'Abi. Numeri in decisa crescita rispetto al ritmo delle prime settimane, ma comunque esigui se confrontati con la platea potenziale di oltre 4 milioni tra Pmi e partite Iva.

Ecco perché il 13 maggio scorso la Commissione banche ha inviato i questionari. Troppe le denunce di piccoli imprenditori che hanno aspettato tempi lunghi o aspettano ancora di avere il bonifico dalla banca. Soprattutto perché, in altri casi, il meccanismo ha funzionato. Per i prestiti tra 25.000 e 800.000 euro garantiti da Sace o dal Fondo di garanzia, poi, non ci dovrebbe più essere nemmeno l'intoppo delle necessarie, e spesso lunghe, istruttorie delle banche dopo l'emendamento al Decreto Liquidità appena approvato che introduce l'autocertificazione delle imprese tanto richiesta dagli istituti. «Sono felice», ha detto ieri la pentastellata Carla Ruocco, presidente della Commissione, «di apprendere che quasi tutti gli istituti interpellati ci hanno risposto (ne mancano solo 3)». Si tratta di un questionario di 10 domande rivolte a 147 istituti «per verificare l'applicazione del decreto Liquidità» ed escludere distorsioni come compensazioni con situazioni pregresse. Lo scenario non è roseo, però, nemmeno per il settore. Solo 4 grandi banche Ue, dice l'Fmi, nel 2025 offriranno una redditività relativa al capitale investito (Roe) intorno all'1,5%; la quasi totalità sarà fra lo zero e lo 0,5%.

Roberta Amoruso

