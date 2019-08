CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oggi che è Ferragosto il dottor Giovanni Leoni sarà in turno di guardia all'ospedale civile di Venezia. Ma ieri pomeriggio il segretario regionale del Cimo (Coordinamento italiano medici ospedalieri), nonché vicepresidente nazionale della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), era davanti al computer, a leggere le due delibere approvate in mattinata. «Sono preoccupato, le analizzeremo con i nostri legali», afferma.Cos'è che non la convince?«Da chi saranno formati questi giovani...