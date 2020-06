L'esigenza di rispettare il distanziamento fisico potrebbe portare gli italiani a preferire la casa in affitto, dove osservare le regole anti-Covid è sicuramente più agevole perché i giorni di vacanza possono anche non essere condivisi con nessun se non i propri familiari.Non a caso i telefoni dei gestori di immobili hanno già ripreso a squillare.

Ottimista Santino Taverna, presidente di Fimaa, che rappresenta gli agenti immobiliari: «Le richieste sono in aumento, nonostante i prezzi non risultino in calo rispetto a un anno fa, anche perché i costi legati alla sanificazione e il boom delle cancellazioni registratosi durante il lockdown non permettono ai proprietari di effettuare particolari sconti. Si è trattato di un periodo durissimo e inaspettato che si sta prolungando». Le case in collina e i rifugi di montagna sono molto ricercate in questo momento, raccontano gli addetti ai lavori. Le case che offrono prenotazioni flessibili e senza penali sono quelle che attualmente stanno riscuotendo maggiore successo. La concorrenza è agguerrita. «Rispetto a un anno fa infatti c'è molta più offerta, chi possiede un bene immobile nelle località di villeggiatura tende ancor di più di prima a cercare di affittarlo per ottenere un guadagno extra», fa notare infine il presidente di Fimaa.

