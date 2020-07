LA FRODE

VENEZIA Dieci euro al mese per un passepartout collettivo di servizi a pagamento: dal calcio all'intrattenimento, dal cinema alla musica, dalle serie tv allo sport. Benvenuti nel magico mondo di IptvSpecial, uno dei siti più gettonati dagli italiani per la visione di contenuti piratati e da ieri oscurato dalla guardia di finanza di Venezia. La piattaforma, come si può facilmente immaginare, è illegale e ai suoi ideatori ha fruttato la bellezza di un milione di euro in poco meno di 5 mesi.

Il sito funzionava così: l'utente doveva registrarsi, e lasciare i propri dati in cambio degli estremi di una ricaricabile su cui accreditare il proprio abbonamento. Unico indagato un 81enne albanese di Giulianova (Teramo), ma l'impressione è che si tratti della classica testa di legno, messo lì dai veri ideatori del sistema, che consisteva nel decriptare il segnale delle varie piattaforme a pagamento (Sky, Dazn, Mediaset, Infinity, Spotify) e rivenderlo ai privati al proprio prezzo. Un forfait a 10 euro, appunto, estremamente conveniente per chi compra, molto proficuo per chi lo fornisce, visto che l'incasso era puro guadagno.

Ieri mattina, il gip di Teramo, sulla base delle indagini del nucleo di polizia economica lagunare, diretto dal generale Gianluca Campana, ha disposto il sequestro del sito e di 11 carte Postepay (utilizzate per raccogliere i versamenti degli abbonati) per il reato di illecita diffusione di servizi televisivi criptati tramite internet. In 32 province italiane sono partite le perquisizioni a carico di altre 71 persone (oltre all'anziano albanese) coinvolte nel traffico e di 2 ricevitorie in cui erano state effettuate le ricariche delle carte di pagamento. Le indagini erano partite all'inizio del 2019, quando gli uomini delle fiamme gialle veneziano avevano notato i movimenti particolarmente serrati attorno a IptvSpecial. Non è stato difficile capire il perché: la piattaforma, infatti, forniva oltre 50mila contenuti di intrattenimento multimediale.

TRE LIVELLI

Gli investigatori hanno ricostruito, quindi, un sistema di frode basato su tre livelli: il primo costituito da 22 persone, che dopo aver decriptato il segnale dei canali a pagamento, lo avevano diffuso in rete, racchiudendolo all'interno di un sito. Poi, all'interno dello stesso sito, era possibile arrotondare facendo il rivenditore: 48 persone, infatti, pagando un supplemento di 108 euro, si erano assicurati uno spazio in cui portare il proprio pacchetto clienti (da cui, ovviamente, ricavavano una percentuale). Tra questi, anche due veneti: un padovano e uno residente a Pieve di Soligo (Treviso). Il terzo livello era costituito dagli utenti: oltre 65mila clienti che si erano registrati e che versavano dieci euro ogni mese per accedere alla piattaforma.

Le carte di pagamento su cui venivano versati gli abbonamenti erano gestite da 11 persone, che almeno una volta al mese provvedevano a sostituirle per renderle meno identificabili. I soldi sono stati trasferiti su un conto corrente lituano e, al momento, non sono ancora stati confiscati.

I RISCHI

Adesso inizia la seconda fase dell'inchiesta. I primi a essere colpiti, con ogni probabilità, saranno gli stessi clienti: la finanza sta passando in rassegna gli archivi dei nominativi registrati e chi ha sottoscritto il servizio ora rischia una sanzione amministrativa di 150 euro. Chi invece è direttamente coinvolto (i rivenditori e gli autori) rischiano pene dai due ai quattro anni e multe fino ai 25mila euro.

Davide Tamiello

