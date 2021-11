Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Già adesso sopra i 60 anni, e da lunedì anche dai 40, sono 1.647.050 i veneti che possono ricevere la terza dose del vaccino. Perciò in queste ore vengono gradualmente aperte le prenotazioni, con l'obiettivo di rendere tutte le agende disponibili entro dopodomani, in parallelo a un bombardamento di sms: 500 al minuto, per avvisare tutti gli interessati sull'opportunità di fissare l'appuntamento, anche prima di aver...