ROMA Ad aprile, mese coLpito in pieno dagli effetti del lockdown, il numero degli occupati è diminuito di 274 mila unità. Contemporaneamente, è stata ancora più intensa la riduzione dei disoccupati: sono stati 484 mila in meno. I numeri diffusi ieri dall'Istat evidenziano essenzialmente due fatti. Il primo è che nonostante gli sforzi del governo, una quota non trascurabile di italiani ha comunque perso il lavoro a seguito dell'emergenza. Il secondo riguarda la reazione di chi si è trovato in questa situazione: molti di loro, soprattutto donne e giovani, hanno rinunciato almeno in questa fase a cercare un'occupazione, andando così ad ingrossare le file degli inattivi.

L'istituto di statistica spiega che la diminuzione dell'occupazione è generalizzata: coinvolge donne (-1,5%, pari a -143 mila), uomini (-1,0%, pari a -131 mila), dipendenti (-1,1% pari a -205 mila), indipendenti (-1,3% pari a -69 mila) e tutte le classi d'età. Il tasso di occupazione scende al 57,9% (-0,7 punti percentuali). Se si aggiunge cosa era successo a marzo, la riduzione di occupati tocca quota 400 mila, con un calo del tesso di occupazione di un punto. Nel confronto con aprile del 2019 c'è invece una riduzione di quasi cinquecentomila occupati. Sempre su base annuale, il numero di persone in cerca di lavoro è sceso di 1,1 milioni di persone. L'incremento dell'inattività rappresenta una inversione di tendenza rispetta a una tendenza positiva degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione femminile. I numeri dell'Istat permettono di inquadrare quanto accaduto in questi due mesi anche da un altro punto di vista. Il numero medio di ore lavorate da un occupato in una settimana scende dalle 35,3 di febbraio alle 22 di aprile. Il calo è appena meno marcato tra i soli lavoratori dipendenti, che se godono della cassa integrazione sono comunque considerati occupati.

