Obiettivo emissioni zero «Con gli incentivi si può»

IL CONVEGNOROMA «Serve cambiare la nostra mentalità e dimostrare che la sostenibilità conviene. L'impatto zero infatti è un traguardo raggiungibile, ma solo modificando i nostri comportamenti». È un messaggio positivo quello lanciato da Virman Cusenza, direttore de Il Messaggero, in apertura del convegno Naturalmente organizzato ieri dal giornale all'Ara Pacis e seguito ideale dell'evento sull'Economia Circolare del 30 ottobre scorso. Una conferenza che mettendo insieme ricercatori come il premio Nobel Riccardo Valentini, imprese ed enti...