(m.cr.) La novità di ieri è stata l'autocertificazione da consegnare al gate prima dell'imbarco nella quale descrivere generalità, motivi del viaggio e destinazione. Una sorta di registro a cui ci si era abituati nei mesi scorsi negli spostamenti via terra. L'altro punto d'attenzione è sui bagagli: l'ultimo Decreto del governo obbliga quelli di grandi dimensioni a essere messi nella stiva. Il problema è che non è ben chiaro cosa significhi grandi dimensioni. Nel dubbio alcune compagnie come easyJet hanno consigliato di evitare di viaggiare con bagagli a mano. In aeroporto a Venezia come a Verona o a Trieste obbligo mascherina (come in aereo), unica entrata e controllo termoscanner subito: con 37,5 gradi si resta a terra. Previsti altri controlli della temperatura anche in area sicurezza e agli arrivi. Il consiglio di alcuni operatori è di cercare di arrivare in anticipo rispetto a prima, le code saranno forse più lunghe per rispettare le distanze di sicurezza. Meglio il check-in online per risparmiare tempo e file. Altro consiglio: monitorare i siti, orari e date dei voli potrebbero cambiare. E per qualche settimana si può variare viaggio. Senza costi aggiuntivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA