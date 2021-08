Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Si ragionerà ancora e si guarderanno soprattutto i dati delle vaccinazioni, ma di certo quello trascorso sarà l'ultimo fine settimana nel quale non ci siamo dovuti preoccupare di avere il Green pass in tasca. Da venerdì scatta l'obbligo per i locali al chiuso, ma una possibile estensione è già alle porte e potrebbe riguardare l'utilizzo di aerei, navi e treni. Per spostarsi su mezzi a lunga percorrenza il governo sta pensando...