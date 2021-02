LA PROTESTA

VENEZIA Un lungo serpentone di camion, 40 chilometri da Bressanone al Brennero, primo valico commerciale alpino per il made in Italy e crocevia per metà dell'agroalimentare veneto destinato all'esportazione. È la scena che si è presentata sull'A22 ieri, giorno in cui è scattata la stretta voluta dal Tirolo: chi entra in Austria, ed è diretto in Germania, deve presentare un referto negativo del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, eventualmente sottoponendosi al test rapido direttamente alla frontiera, con le inevitabili ripercussioni sul traffico. Per questo gli autotrasportatori invocano la reciprocità: «Se gli autisti italiani vengono considerati portatori di virus, non si vede perché il principio non debba valere per tutti».

A parlare sono in particolare i presidenti Paolo Uggè (Conftrasporto-Confcommercio) e Michele Varotto (Confartigianato Trasporti Veneto), dopo aver visto le immagini del Tir incolonnati, tanto che in mattinata in direzione nord transitavano 40-50 veicoli all'ora, mentre verso sud erano 300-400. «Il Governo investa subito della questione le autorità della Ue», chiede Uggè. «Possiamo anche capire le motivazioni sanitarie per la limitazione messa in atto, ma non le modalità di attuazione troppo repentine e senza comunicazioni agli addetti ai lavori», lamenta Varotto. La categoria è in fibrillazione: secondo le stime degli artigiani, ogni anno passano per il Brennero 38,8 milioni di tonnellate di merci, per un valore superiore a 90 miliardi di euro, che rappresentano un quinto del manifatturiero italiano e il 5,1% del Pil. Aggiunge poi Coldiretti: «La produzione regionale, frutto del lavoro di 60mila imprese agricole, vale nel mondo 7 miliardi di esportazioni, di cui 3,5 attraversano l'arco alpino. Il Brennero è dunque un canale oggi insostituibile, per il flusso delle merci dall'Italia verso l'Europa, che rischia di essere soffocato dai limiti alla circolazione».

Per impedire il blocco totale, Autostrada del Brennero ha disposto un'azione di filtraggio a Verona Nord, deviando una parte del traffico verso il valico autostradale di Tarvisio, dove non si sono formate code. Il nodo è infatti a Innsbruck, che ha reagito alla chiusura delle frontiere tedesche attuando lo stesso provvedimento sulla demarcazione italiana: «Non permetteremo che il Tirolo diventi il parcheggio d'Europa», ha affermato il governatore Günther Platter, che è pure il presidente dell'Euregio, il progetto di collaborazione transfrontaliera che comprende anche l'Alto Adige e il Trentino. Non a caso il presidente Maurizio Fugatti ha telefonato non solo al ministro Enrico Giovannini, ma pure al collega austriaco. «Questo blocco unilaterale rischia di avere ripercussioni notevoli, sia in termini economici che ambientali», ha spiegato il trentino, facendo sapere di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che le criticità della situazione saranno rappresentate al Governo centrale di Vienna e alle autorità tedesche della Baviera.

