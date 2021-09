Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Obbligo di green pass per 1,2 milioni di statali finora esenti, ma il 25% non sarebbe vaccinato secondo le stime della Funzione pubblica, parliamo di circa 300mila persone, concentrate al Sud.Negli enti locali, Comuni e Regioni, dove lavorano 400mila persone, i senza certificazione verde potrebbero arrivare a 100mila, mentre nelle amministrazioni centrali, dai ministeri alle agenzie fiscali, la quota di No vax dovrebbe essere più contenuta....