Obbligo di 3 multe al giorno per i controllori dei bus

LA CURIOSITÀNAPOLI Nasce l'obbligo di multa: i controllori in servizio sugli autobus dell'Eav, la holding trasporti della Regione Campania, dovranno elevarne almeno tre al giorno. Lo prevede un ordine di servizio in vigore da oggi che scatena la reazione dei sindacati e feroci ironie da parte dei viaggiatori, i quali raccontano storie di disservizi quotidiani su quegli autobus lunghe almeno quanto la lista delle corse che ogni giorno l'Eav è costretta a sopprimere per carenza del parco veicoli.Colpisce sicuramente il dato degli evasori: un...