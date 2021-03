Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAPADOVA I cinque soci fondatori del noto marchio di borse O bag hanno vinto una prima battaglia contro le accuse mosse dalla Procura di Padova. Secondo la Guardia di Finanza i cinque avrebbero nascosto al fisco oltre 16 milioni di euro grazie a una triangolazione per il pagamento delle royalties in Inghilterra e nelle isole Cayman. Motivo per cui è stato eseguito un sequestro preventivo di beni per un totale di 4 milioni di euro....