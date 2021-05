Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nutrire il sapere. É il progetto scuola di Pam Panorama con Fondazione Salus Pueri e Dipartimento di Salute Donna e Bambino dell'Università di Padova. L'iniziativa, pensata per bambini, genitori e docenti, che mira all'educazione alimentare e ai corretti stili di vita, coinvolgerà 500 istituti primari in 38 province del Paese, raggiungendo 100mila studenti, di cui 8mila in Veneto tra le 40 scuole aderenti. Il format prevede sussidiari,...