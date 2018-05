CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUSCOBANDITI IN CASANOTTE DI PAURAPER DE MITA E MOGLIENotte di paura per l'ex premier Ciriaco De Mita e sua moglie Anna Maria Scarinzi, vittime di una rapina all'interno della loro villa di Nusco, il centro dell'Alta Irpinia di cui l'ex presidente del Consiglio è sindaco dal 2014. Una esperienza terribile, ma a quanto pare superata: è stato lo stesso De Mita a rassicurare amici e parenti. I quattro banditi - dopo aver eluso la sorveglianza del custode, che vive in una dependance della villa - intorno alle 3.30 si sono introdotti...