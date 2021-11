Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUARTA ONDATABERLINO Austria e Germania travolte da una recrudescenza del Covid-19. I due paesi, che registrano ogni giorno nuovi record di contagi e di vittime, sono in piena quarta ondata e studiano misure drastiche per contrastare la pandemia nella speranza di salvare vite e anche l'economia. L'Austria valuta l'introduzione di un nuovo lockdown di due, tre settimane sperando così di frenare la diffusione e di non dover chiudere per...