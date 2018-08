Nuovo libro del medico radiato L'Ordine pronto a intervenire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROTREVISO Un nuovo libro sui vaccini. Roberto Gava, cardiologo 61enne in servizio tra i poliambulatori dell'Usl della Marca a Castelfranco e lo studio privato di Padova, faro per la galassia dei no-vax, torna in veste di divulgatore. Poco più di un anno fa è stato radiato dall'Ordine dei medici di Treviso proprio per le sue posizioni in merito alle vaccinazioni pediatriche. La sanzione, al momento, è sospesa per il ricorso dello stesso Gava alla commissione centrale del ministero della Salute. Nel frattempo, conferma tutte le sue...