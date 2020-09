Sedici mesi fa, alle Europee 2019, Elisabetta Gardini aveva ottenuto 14.700 preferenze nella circoscrizione Nord-Orientale. Troppo poche per restare a Bruxelles, anche perché davanti a lei c'era la leader nazionale Giorgia Meloni (che aveva poi ceduto lo scranno al capogruppo veneto Sergio Berlato), ma sufficienti per convincere l'esponente di Fdi che la strada imboccata era quella giusta. Invece alle Regionali 2020 la padovana si è fermata a quota 3.217, mentre il collega Enoch Soranzo, già presidente della Provincia di Padova, è arrivato a 5.858 ed è entrato in Consiglio. Ma la 64enne non ha comunque perso il sorriso, con cui si è anzi mostrata in foto sui social, per commentare l'esito della consultazione. «Da qui si riparte! Avanti per le nostre battaglie, le vostre!», ha promesso l'attrice e conduttrice televisiva ai sostenitori, facendosi immortalare davanti al computer, di nuovo al lavoro. «Fratelli d'Italia è l'unico partito che continua a crescere ovunque. Orgogliosa di questi risultati. Abbiamo tante cose da fare», ha aggiunto l'ormai ex candidata Gardini, associandosi alle dichiarazioni della presidente Meloni, citando l'aumento di Fdi in Veneto: 9,6%, contro il 2,6% di cinque anni fa.

