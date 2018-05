Nuovo corso per i gondolieri: bon-ton, lingue e test antidroga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANDOVENEZIA Volete fare il gondoliere? Il Comune di Venezia ha pubblicato il bando per essere ammessi alla scuola per diventare sostituto, cioè il soggetto che poi farà pratica tra i canali sostituendo il titolare della licenza. Chi aspira a questa professione, che è diventata un simbolo di Venezia, dovrà sottoporsi a corsi di bon-ton nei confronti dei turisti, conoscere almeno due lingue e soprattutto risultare completamente pulito dai test antidroga e per la rilevazione di alcolici. L'amministrazione comunale su questi ultimi punti...