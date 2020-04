BILANCIO

VENEZIA Le persone continuano a guarire e prosegue l'alleggerimento delle terapie intensive. Ieri sono stati 1.696 in più rispetto al giorno precedente i guariti a dimostrazione che il percorso per il contenimento del virus prosegue dando di giorno in giorno segnali positivi, anche se la prudenza non viene mai abbandonata. Ieri in tutta Italia ci sono stati 1.739 nuovi contagiati, meno quindi rispetto alle 24 ore precedenti in cui c'era stato un incremento di 2.324 casi. I deceduti sono stati ancora 333 e i malati in terapia intensiva 1.956, 53 in meno rispetto al giorno prima. Le persone in isolamento domiciliare 83.504 su 105.813: il 79% del totale. Eseguiti, in un giorno, 32.003 tamponi che fa ammontare il totale nazionale a 1.789.662 per una cifra di 1.237.317 casi testati. Tra le regioni che ancora mantengono numeri elevati c'è il Piemonte e la Lombardia, ma anche qui il numero dei guariti è in continua crescita. Sul fronte opposto troviamo appena 2 nuovi casi registrati in 24 ore in Umbria, 3 in Sardegna, 5 in Valle d'Aosta, 7 in Calabria e addirittura zero in Basilicata e Molise. «Continua il calo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e negli ospedali. Inoltre il 79% dei positivi si trova in isolamento domiciliare» ha confermato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso del punto stampa del pomeriggio sulla diffusione del contagio da coronavirus.

A NORDEST

Un andamento positivo che si registra anche in Veneto dove i guariti sono 7.375, 357 in più rispetto al giorno precedente e scende sotto la quota dei 9.000, per l'esattezza 8.860, il numero degli attualmente positivi come rileva il report di ieri mattina della Regione Veneto. Torna a segnare un caso di contagio il cluster di Vo' Euganeo, dove rimangono ad oggi 5 soggetti ancora positivi. L'indagine del professor di microbiologia all'Università di Padova Andrea Crisanti farà chiarezza per capire l'origine del nuovo episodio, dai primi riscontri si tratterebbe di un ragazzino che avrebbe contratto il virus in famiglia. Si contano complessivamente ancora 13 decessi in ospedale e altri 16 nel territorio che portano il numero complessivo delle vittime venete dall'inizio dell'epidemia a 1.344. I tamponi in totale eseguiti sono 320.600 anche se nel fine settimana c'è stato un rallentamento a causa del guasto ad un macchinario, ma già da ieri i rilevamenti sono tornati a regime.

In Friuli Venezia Giulia i casi accertati positivi al coronavirus sono invece 2.977, con un incremento di 60 unità rispetto al giorno precedente. I totalmente guariti sono 1.288, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 160. Si registrano 7 decessi in più rispetto alle 24 ore precedenti, che portano a 271 il numero complessivo di morti in tutto il territorio regionale.

CASE DI RIPOSO

In Veneto prosegue il monitoraggio con tamponi degli ospiti accolti nelle case di riposo. I dati, illustrati dall'assessore regionale Manuela Lanzarin durante il punto stampa di ieri mattina nella sede della protezione civile veneta, registrano un incremento di 168 positivi che porta a 2.322 i casi dall'inizio dell'epidemia, dei quali 306 ricoverati in ospedale. Quindi il 7% degli anziani ha contratto il virus con un lieve incremento rispetto alla scorsa settimana che si era al 6,4%. Mentre è del 3,6% la percentuale degli operatori contagiati, con 101 nuovi casi si è raggiunto un totale di 1.104. I decessi, invece, sono stati complessivamente 488.

