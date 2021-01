LA NOMINA

ROMA Joe Biden sceglie William Burns per la guida della Cia. Diplomatico di carriera e responsabile della delegazione americana nelle trattative segrete con l'Iran, la figura di Burns segna uno strappo rispetto ai quattro anni dell'amministrazione Trump e ai suoi ripetuti tentativi di politicizzare la Central intelligence agency. La nomina si inserisce infatti nell'ambito dei timori bipartisan sulla politicizzazione dell'apparto di intelligence. «Condividiamo l'idea che l'intelligence debba essere apolitica e che i professionisti dell'intelligence che servono il Paese meritano la nostra gratitudine e il nostro rispetto», ha spiegato il presidente eletto.

Attualmente presidente del Carnegie endowment for international peace, Burns è sempre stato critico rispetto all'approccio di Donald Trump alla politica estera e un convinto sostenitore del ruolo centrale dell'intelligence. «Non si va molto lontano nella diplomazia senza la leva della comunità dei servizi», chiarì in un podcast nel 2019. Nel luglio 2020 criticò esplicitamente il presidente la cui America First, sottolineò, «voleva dire in realtà Trump first e America da sola». La prossima amministrazione, aveva sostenuto, deve «ridefinire le alleanze e le partnership americane effettuando anche scelte difficili sugli strumenti e sui termini dell'impegno americano nel mondo». Burns giocò un ruolo chiave nei piani segreti dell'amministrazione Obama per avviare quel dialogo con Teheran che poi sfociò nell'accordo sul nucleare.

