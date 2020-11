IL BOLLETTINO

VENEZIA Altro record di tamponi e nuovo boom di positivi in Veneto. A fronte di 46.243 diagnosi nel giro di ventiquattr'ore, fra esami molecolari e test rapidi, ieri sono stati individuati ulteriori 3.781 casi. L'incidenza è comunque inferiore a quella registrata in Friuli Venezia Giulia, che con 6.910 controlli ha trovato 696 infetti (10,07%).

IN VENETO

L'ultimo bollettino in Veneto porta il totale dei contagi a 132.160, con 2.714.899 tamponi molecolari e 837.947 test antigenici. Altri 68 morti ritoccano la tragica contabilità a 3.471. I ricoverati in area non critica salgono a 2.549 e quelli in Terapia intensiva a 319, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 45.687.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

L'aggiornamento del Friuli Venezia Giulia segna 26.285 positivi dall'inizio dell'emergenza. Altri 16 decessi alzano a 715 la conta delle vittime, in larga parte anziane, ma non solo: per l'ultima serie, si va da una donna di 101 anni di Trieste, spirata in casa di riposo, a una 54enne sempre del capoluogo giuliano, che era affetta da varie patologie concomitanti e per questo si trovava in ospedale. Rimangono 54 i degenti intubati e salgono a 588 i ricoverati in altri reparti, mentre in quarantena a casa risultano in 12.894.

IN ITALIA

Quanto all'Italia nel suo complesso, il bollettino del ministero della Sanità ha annotato ieri 25.853 nuovi casi (su 230.007 tamponi) e 722 vittime (per un totale di 52.306), mentre martedì i contagi erano stati 23.232 su 189.000 diagnosi e i morti 853. Crescono di 32 unità le Terapie intensive, per un ammontare di 3.848. I ricoverati con sintomi sono 34.313. In forte crescita i guariti-dimessi: 31.819 nell'ultima giornata, cioè 637.149 dall'inizio dell'epidemia. I soggetti attualmente positivi sono 791.697. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.173), il Piemonte (2.878) e la Campania (2.815), seguita appunto dal Veneto, prima dell'Emilia Romagna (2.130) e del Lazio (2.102). (a.pe.)

