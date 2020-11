L'INCARICO

VENEZIA Ad un anno dalla nascita di Azione, si è costituito il coordinamento regionale del Veneto. Un consolidamento organizzativo nel territorio per accogliere il crescente interesse verso il nuovo modo di fare politica fuori dagli schemi ideologici e basato sulle competenze che Azione propone e che i veneti dimostrano di condividere con entusiasmo. «Il Veneto è un territorio che da troppo tempo è rimasto fuori dalla scena politica nazionale pur giocando un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'innovazione (non solo economica ma anche civile) di questo Paese» dichiara Michela Lorenzato neo-coordinatrice regionale. «Il nostro impegno sul territorio desidera dare voce alle istanze di una regione con grandi valori di civiltà, intraprendenza e desiderio di rilancio anche in vista delle elezioni che coinvolgeranno 79 Comuni veneti alle quali Azione Veneto vuole contribuire per riportare la partecipazione, la serietà e la competenza al centro dell'agire politico, elaborando proposte che sappiano andare oltre le critiche distruttive».

I NOMI

Oltre alla coordinatrice Lorenzato, fanno parte del comitato regionale: Matteo D'Angelo (vicecoordinatore e referente Venezia); Stefano Allievi (Immigrazione), Alberto Baban (Industria); Michele Bugliesi (ex rettore di Ca' Foscari), Bruno Cacciavillani (Padova), Emanuele Cagnes (Tesoreria); Carlo Fei (Comunicazione), Devis Trevisanato (Enti Locali), Piero Begelle (Treviso), Massimo Dal Monte (Vicenza), Marica Dalla Valle (Vicenza), Enrico De Gasperin (Belluno), Antonella Garro (Venezia), Mariagrazia Lizza (Treviso), Francesco Mazzo (Rovigo), Ilaria Milani (Verona), Sandra Pinato (Padova), Marco Wallner (Verona).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

