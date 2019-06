Nuovi tagli ai ministeri per evitare la procedura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Tagli di spesa e ulteriori misure contro l'evasione. Non cambia il menu a disposizione del ministro dell'Economia: in caso di necessità, ovvero se si deciderà di evitare ad ogni costo l'avvio della procedura per debito eccessivo, la dote disponibile per il 2019 potrà essere incrementate solo ricorrendo alle grandi voci indicate del Documento di economia e finanza e quantificate (in parte) per gli anni dal 2020 in poi. In pratica si tratterà di iniziare ad attuare in anticipo le misure previste; a quel punto però sarà...