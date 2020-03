NUOVI STOP

Salta tutto. Non c'è sport che tenga di fronte al rischio di contagio del coronavirus. Le ultime due discipline ad arrendersi sono il ciclismo e il rugby. Stop anche alle attività di vertice: niente gruppo né volate affollate, niente mischie. Dopo l'attività di base si adegua alla necessità di garantire le norme di sicurezza anche quella di vertice. Rinviata la Milano-Sanremo, la regina delle classiche italiane. Sospeso il campionato nazionale ovale.

Nel ciclismo è una novità assoluta. Neppure la guerra, neppure l'attentato a Togliatti del 48 erano riusciti a fermare le corse. Anzi, l'Italia aveva trovato proprio dal pedale la spinta necessaria per affrontare momenti difficili, e la leggenda vuole che l'impresa di Gino Bartali al Tour de France abbia aiutato a stemperare gli animi e ad evitare lo scoppio di una guerra civile dopo il ferimento del segretario del Pci.

Più di una pallottola ha potuto però il virus. Del resto correre a porte o a strade chiuse nel ciclismo è impossibile. E così dopo l'annullamento della Strade bianche in Toscana, che si sarebbe dovuta correre oggi, vengono rimandate a data da destinarsi sia la Tirreno-Adriatico (prima tappa prevista mercoledì) che, appunto, la grande classica di Primavera.

CALENDARIO INTASATO

Gli organizzatori di Rcs Sport non parlano di annullamento ma piuttosto di ricollocamento, in una data da concordare con la Federazione ciclistica e l'Uci. Ma sarà difficilissimo trovare uno spazio in un calendario internazionale intasato, tra l'altro proprio nell'anno in cui ci sono le Olimpiadi. Anche perché non è chiaro come si comporterà il coronavirus nei prossimi giorni. A questo punto lo stesso Giro d'Italia, che dovrebbe prendere il via il 9 maggio da Budapest per concludersi a Milano il 31, appare a rischio.

Insomma, anche la bici vive il suo momento di caos. Tanto che Vicenzo Nibali, visto l'annullamento della Tirreno-Adriatico, ha deciso di trasferirsi immediatamente in Francia per prendere il via domani alla Parigi-Nizza, che si concluderà il 15 marzo. «L'ho deciso con il mio team per mantenere invariato il programma che mi porterà al Giro d'Italia - ha spiegato lo Squalo -. Al momento è importante mettere chilometri e giorni di gara nelle gambe per fare un altro salto di qualità sperando che, al di là delle corse, la situazione in Italia migliori in fretta».

Niente sprint né, a maggior ragione, mischie. Il rugby, si sa, non è solo uno sport collettivo ma anche di contatto fisico. Impossibile giocare senza placcaggi e senza mischie. Situazioni potenzialmente fertili per il coronavirus. Così la Fir dopo che giovedì, sentite le società, aveva deciso di far giocare il Top12, ha messo ieri la retromarcia di fronte all'evolversi della situazione generale. Rinviato sia il turno di questa settimana che quello della prossima con il big-match Calvisano-Rovigo. «Una decisione coerente con le misure adotatte dal governo per fare fronte all'emergenza» ha commentato il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi. Una decisione che, una volta tanto, sembra mettere d'accordo tutti, come conferma Marzio Innocenti, presidente del Comitato regionale veneto: «Scelta dura ma necessaria e giusta. Non avrebbe avuto molto senso giocare a rugby dovendo rispettare la distanza di un metro. Le attività regionali e di base erano già sospese, ma sarebbe stato difficile spiegare ai nostri tesserati il rischio di giocare mentre nel Top12 si andava regolarmente in campo».

L'elenco dei rinvii è lunghissimo e non contempla solo ciclismo e massimo campionato di rugby: anche il torneo di calcio giovanile di Viareggio e il Gp di Formula E a Roma, hanno deciso di fermarsi. Sperando che il virus passi, almeno lui, di corsa.

Antonio Liviero

